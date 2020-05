Apple en Google ondersteunen maar een corona-app per land

De bedrijven Apple en Google willen in principe maar één app per land ondersteunen die waarschuwt dat je je in de buurt bevindt van iemand met corona. Ze willen die beperking, zodat zoveel mogelijk mensen in elk land de software kunnen gebruiken. Het moet een lappendeken aan apps voorkomen.

De bedrijven helpen app-ontwikkelaars bij het bouwen van programma’s voor de besturingssystemen iOS (Apple) en Android (Google). Het doel is gebruikers anoniem te waarschuwen als ze in contact zijn gekomen met een persoon die besmet is met het coronavirus.

De bedrijven besloten naar eigen zeggen een systeem voor het traceren van contacten te bouwen omdat regeringen hadden geprobeerd hun eigen apps te bouwen, maar dat ze voor hulp bij Apple en Google aanklopten. De bedrijven benadrukken dat apps die de technologie gebruiken moeten worden gebouwd door volksgezondheidsautoriteiten. Ook hebben ze toestemming van de gebruiker nodig, mogen ze alleen de minimale hoeveelheid gegevens verzamelen en mogen ze de locatie van een gebruiker niet registreren.