Apparaat kan bellende automobilist „zien”

Verschillende politiekorpsen in Engeland gaan experimenteren met een apparaat dat kan ‘zien’ of automobilisten hun mobiele telefoon gebruiken. Als het apparaat een telefoon in gebruik bemerkt, wordt een symbool van een mobiele telefoon getoond om de automobilist ertoe te bewegen zijn mobiel weg te leggen.

Een nadeel van de sensor is dat het apparaat niet kan beoordelen of de automobilist of een bijrijder de mobiel in handen houden. De politie kan zo wel vaststellen op welke plekken automobilisten vaker naar hun telefoon grijpen.

„De technologie kan vaststellen of Bluetooth wordt gebruikt en het signaal wordt gegeven om automobilisten te herinneren aan de afleiding van de mobiel tijdens het autorijden”, zei een politiewoordvoerder tegen de nieuwszender Sky.