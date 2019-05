App tegen aanranders groot succes in Japan

Een app van de de politie in Tokio om aanranders af te schrikken wordt steeds populairder. De smartphone-applicatie is al 237.000 keer gedownload. Volgens een politiewoordvoerder is dat uitzonderlijk hoog voor een overheidsapp. De zogeheten Digi Police schreeuwt "stop hiermee" of toont een SOS-bericht, dat slachtoffers aan anderen kan laten zien.

In het noodbericht staat de tekst: "er is een aanrander hier, help mij alsjeblieft".

Japanse vrouwen zijn vaak slachtoffer van aanrandingen en ongewenst betasten in het overvolle openbaar vervoer. Volgens de laatste cijfers, in 2017, zijn negenhonderd gevallen van aanranding en andere ongewenste betastingen geregistreerd. "De werkelijke cijfers zullen nog veel hoger zijn. Veel vrouwen durven niets te zeggen. Het SOS-bericht moet hen daarom helpen".