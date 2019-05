App herkent panda’s

Alle reuzenpanda’s zijn zwart-wit en pluizig, maar toch hebben ze eigen gelaatstrekken. Volgens het Chinese persbureau Xinhua kan gezichtsherkenning natuurbeschermers helpen om panda’s te identificeren. Zo kunnen ze meer te weten komen over het leven en gedrag van de bedreigde berensoort.

Volgens het staatspersbureau heeft het Chinese Panda Research Centre, samen met wetenschappers van universiteiten in Sichuan en Singapore, een gezichtsherkenningsapplicatie ontwikkeld. Met deze tool zijn inmiddels 120.000 beelden en 10.000 video’s van reuzenpanda’s gemaakt. Bijna 10.000 pandabeelden zijn al geanalyseerd. Op basis van deze gegevens zijn onderzoekers in staat om de in het wild levende panda’s meteen te herkennen.

"De app en de database helpen ons nauwkeuriger en vollediger gegevens te verzamelen over de populatie, de leeftijd, het geslacht, de geboorten en sterfte van wilde panda’s die diep in de bergen leven en moeilijk te traceren zijn", vertelde Chen Peng, een wetenschapper die betrokken is bij het project.

In China leven 2000 panda’s in het wild. Wereldwijd worden er in dierentuinen bijna 550 reuzenpanda’s gehouden.