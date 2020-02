App herenigt honderden vermiste kinderen in India met familie

De politie in India heeft honderden vermiste en verhandelde kinderen met hun families herenigd met behulp van een nieuwe gezichtsherkennings-app.

Door een database met foto’s van vermiste kinderen identificeert de app gezichten van kinderen die na hun omzwervingen in opvangtehuizen zijn beland. Ook gebruikt de app spraakherkenning om te omzeilen dat verkeerd gespelde namen in de administratie niet worden gevonden. Meer dan 3000 profielen van kinderen werden gescand en meer dan de helft daarvan vond hun familie terug.

„De resultaten zijn zeer bemoedigend”, aldus een officier die toezicht hield op de operatie. „De grote uitdaging voor ons is wat we met kinderen moeten doen nadat we hen redden van de straat, omdat het lange verblijf in opvangtehuizen niet ideaal is. Hun families traceren en hen naar huis sturen is absoluut noodzakelijk.”

Elk jaar worden in India tienduizenden kinderen vermist en verhandeld om te werken in fabrieken, bordelen of op straat. De politie in de zuidelijke staat Telangana ontwikkelde de app als poging om het grote aantal vermiste kinderen en kinderarbeid aan te pakken.