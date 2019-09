Apollo 15-brief geveild voor 11.000 euro

Een brief die in het geheim naar en van de maan is gebracht door astronauten op de Apollo 15-missie, is vrijdag in Hamburg geveild voor 11.000 euro. Dat maakte het veilinghuis Auction Galleries in Hamburg bekend. De nieuwe eigenaar komt uit Azië en wil anoniem blijven. De veiling begon met 7500 euro.

In 1971 hadden de drie astronauten David Scott, James Irwin en Alfred Worden tegen betaling tientallen gefrankeerde brieven naar de maan en terug naar de aarde gebracht zonder de toestemming van het ruimtevaartagentschap NASA. Een Duits-Amerikaanse handelaar zou er achter hebben gezeten en de brieven hebben verkocht aan een postzegelwinkel in Baden-Württemberg.

De drie astronauten mochten niet meer deelnemen aan de volgende maanmissie nadat de zaak bekend was geworden.