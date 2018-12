Apenbomen worden schaarser in Chili

De Araucaria is een geslacht van groenblijvende coniferen die in de volksmond beter bekend zijn als apenbomen of slangendennen. Ze komen met name voor in Australië, Nieuw-Guinea, Argentinië, zuidelijk Brazilië en Chili.

In laatstgenoemd land wordt de boomsoort schaarser als gevolg van klimaatverandering en kap door houthakkersbedrijven. In Nationaal Natuurpark Conguillio in Temuco geniet de boom dan ook een beschermde status.

De Araucaria is genoemd naar de Arauco-indianen in Centraal-Chili en Zuidwest-Argentinië, waar de boom bekend is als Péhuen. De Indianen die zichzelf de Pehuenche –mensen van de Pehuén– noemen, gebruiken de zaden van de slangenden als voedselbron.