Apen sterven door zonnesteek in heet India

Een groep apen is vermoedelijk door een zonnesteek gestorven in de verzengende hitte die momenteel heerst in India. In de staat Rajasthan is het kwik zelfs gestegen tot 50,3 graden.

De apen stierven in een woud in de staat Madhya Pradesh, waar het met 46 graden ook bloedheet is. Waarschijnlijk is de troep in gevecht geraakt met een rivaliserende groep apen over de toegang tot een waterbron. "Dat is uitzonderlijk en vreemd, omdat planteneters niet in dergelijke conflicten komen", zei een wildbeheerder tegen de nieuwszender NDTV.

De helft van de troep van 30 tot 35 apen, die leeft in grotten, is gestorven.

Door de hitte zijn ook tijgers uit de reservaten de bewoonde wereld ingegaan, op zoek naar water. Ook mensen vechten om water. In de staat Jharkhand kwam een man om het leven door een steekpartij die volgde op een ruzie bij een openbaar waterpunt.