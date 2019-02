ANWB verwacht zwarte zaterdag in Franse Alpen

Vakantiegangers die zaterdag vertrekken naar de skigebieden in de Franse Alpen, moeten rekening houden met lange files. De ANWB waarschuwt voor een ‘zwarte zaterdag’ in Frankrijk met extreme verkeersdrukte en uren oponthoud voor automobilisten. Ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zal er veel verkeer zijn naar skigebieden.

In het midden en zuiden van het land begon dit weekeinde de voorjaarsvakantie; veel mensen trekken erop uit voor een weekje op de ski’s. Oostenrijk blijft de favoriete bestemming van Nederlandse wintersporters, gevolgd door Frankrijk.