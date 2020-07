Antwerpse politie sluit negen cafés

ANTWERPEN (ANP/BELGA ). De politie heeft zaterdagavond in Antwerpen al negen cafés gesloten waar de strengere coronamaatregelen niet werden nageleefd. Dat heeft burgemeester Bart De Wever bekendgemaakt op Twitter. De lokale politie bevestigde het nieuws, maar wil er voorlopig geen details over kwijt. „Horeca-uitbaters in Antwerpen, aub, respecteer de regels!”, aldus de tweet van De Wever.

De Wever kondigde eerder al aan dat de Antwerpse politie meer zou gaan controleren in onder andere de horecagelegenheden. Ze zou strenger optreden als maatregelen, waaronder afstand houden en het dragen van mondmaskers door personeel en sinds zaterdag ook bezoekers, niet zou worden gerespecteerd. Horeca-uitbaters hebben nu ook een registratieplicht voor klanten.

Antwerpen is momenteel zo ongeveer de brandhaard in de reeks nieuwe besmettingen met het coronavirus in België.