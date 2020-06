Antwerpse drugsbaron opgepakt in Dubai

De autoriteiten in Dubai hebben de Antwerpse drugscrimineel Nordin E. H. gearresteerd, bevestigt het Openbaar Ministerie in Antwerpen. De 32-jarige man staat te boek als een van de kopstukken in de internationale cocaïnehandel.

Tegen hem liep een internationaal opsporingsbevel. De arrestatie is voorbereid in samenwerking met onder meer Interpol en de Belgische politie. Justitie in België, waar een zaak tegen hem loopt rond drugssmokkel, gaat Dubai vragen de man over te dragen.

E. H. zou ook achter een serie aanslagen, brandstichtingen en beschietingen in Antwerpen en omstreken, gericht tegen andere drugscriminelen in België zitten. Bij een politieactie in maart in Antwerpen werd een groot deel van zijn bende ontmanteld, meldt De Standaard. De politie denkt volgens de krant dat er nog een tiental drugscriminelen uit Antwerpen verblijven in Dubai, een stad in de Verenigde Arabische Emiraten.

Eind vorig jaar werd in Dubai Ridouan Taghi opgepakt en overgebracht naar Nederland. Hij zou een speler zijn in de internationale cocaïnehandel en een bende hebben geleid die een reeks moorden heeft gepleegd. Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo.