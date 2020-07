Antwerpen zet ‘testdorp’ op voor mensen zonder coronasymptomen

Antwerpenaren die willen weten of ze het coronavirus onder de leden hebben, kunnen vanaf volgende week gratis terecht in een zogenoemd Covid-testdorp. Er kunnen tot 4000 tests per dag worden afgenomen. Het project is bedoeld voor mensen zonder symptomen.

Het aantal besmettingen in de stad en omstreken is de laatste tijd snel gestegen, waardoor extra maatregelen zijn getroffen, waaronder een avondklok.

Het dorp wordt opgezet omdat huisartsen en spoeddiensten worden overspoeld door mensen zonder coronasymptomen die willen weten of ze zijn besmet. Inwoners die zich willen laten testen moeten zich eerst online registreren en vragen invullen. De monsters worden onderzocht in een nieuw laboratorium van de Universiteit Antwerpen. Mensen met symptomen moeten nog altijd contact opnemen met hun huisarts.

Het testdorp is te vinden op de locatie Spoor Oost in het district Borgerhout.