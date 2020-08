Antwerpen versoepelt coronamaatregelen en schaft nachtklok af

Inwoners van de provincie Antwerpen zijn vanaf middernacht niet meer verplicht een mondkapje in de openbare ruimte te dragen. Ook schaft gouverneur Cathy Berx de nachtklok af. De nationale maatregelen, zoals het dragen van een mond- en neusbedekking in het openbaar vervoer, winkels en restaurants behalve tijdens de maaltijd, blijven van kracht.

Berx heeft daartoe besloten omdat de coronacijfers na een korte, hevige heropleving in Antwerpen blijvend dalen. Het aantal nieuwe besmettingen nam, volgens de jongste cijfers van woensdag, vorige week met een kwart af ten opzichte van de week daarvoor.

De provincie had eind juli extra maatregelen getroffen om de verspreiding van het aangewakkerde virus tegen te gaan. Aanvankelijk werd een avondklok ingesteld en moesten mensen binnenblijven tussen 23.30 en 06.00 uur. Op 12 augustus werd dat veranderd in een nachtklok die van 01.30 tot 05.00 uur van kracht was.

„Ik wil iedereen wel de raad geven om steeds een mondneusmasker op zak te hebben en om het op te zetten wanneer het risico op besmetting reëel is”, zei Berx op een persconferentie.