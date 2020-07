Antwerpen scherpt maatregelen rond corona weer verder aan

De stad Antwerpen verscherpt een aantal coronamaatregelen vanwege het stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Zo komt er vanaf zaterdag een mondkapjesplicht op alle markten.

Bij verplaatsingen in de horeca, bijvoorbeeld om in een café naar het toilet te gaan, moeten klanten ook een mondmaskert op. Horecazaken krijgen een registratieplicht van hun bezoekers. Samenkomen met meer dan tien personen buiten gezinsverband of wanneer de afstandsregels niet worden gerespecteerd, is niet meer toegestaan. Dat heeft de Antwerpse burgemeester Bart De Wever woensdag via Twitter aangekondigd.

De Wever neemt een voorschot op een bijeenkomst donderdag van de Nationale Veiligheidsraad. Daar zal zo goed als zeker worden ingestemd met een draaiboek voor gemeenten in geval van een lokale uitbraak. Burgemeesters mogen dan zelf een aantal maatregelen treffen om de verspreiding van het virus in hun gemeente in te dammen. Tijdelijk kunnen ze een avondklok instellen, restaurants of scholen sluiten, telewerk verplichten, muziek- en theaterzalen sluiten en minder plaatsen op het openbaar vervoer aanbieden. Ook het delen van een drankje of waterpijp wordt taboe.

Verplichte test

Duitsland voert een plicht in voor mensen die uit risicolanden arriveren om zich op het vliegveld te laten testen op het coronavirus. De ministers van Volksgezondheid van de deelstaten hebben dat woensdag tijdens een videoconferentie besloten.

Tot nu toe moesten mensen die uit landen met veel coronagevallen kwamen, na aankomst veertien dagen in zelfisolatie. Maar die maatregel is nauwelijks te controleren. De meeste landen in de wereld worden door het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, als risicovol gezien. Dat geldt niet voor de meeste EU-landen, waaronder Nederland.

De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk geven voorlopig geen dagelijkse cijfers meer van sterfgevallen door corona omdat wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock wil dat dit zo snel mogelijk wordt opgehelderd, meldde de BBC woensdag.

Het aantal coronavirusbesmettingen in Roemenië steeg de afgelopen 24 uur met een recordaantal van 1030, aldus de regering woensdag. De cijfers komen vrijwel op hetzelfde moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alarm slaat over de nieuwe coronapieken in Zuid-Europa en de Balkan.