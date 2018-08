Anticorruptiereferendum Colombia ongeldig

Een Colombiaans referendum over maatregelen tegen corruptie, is ongeldig. Minstens een derde van de 36,4 miljoen kiezers had een stem moeten uitbrengen om de opkomstdrempel te halen, maar dat aantal is niet gehaald. Er gingen 11,6 miljoen mensen naar de stembus.

Kiezers die wel stemden, bleken de voorgestelde maatregelen massaal te steunen. Het ging onder meer om een verbod op het opleggen van straffen als huisarrest voor corruptiedelicten, een verplichting voor gekozen bestuurders om hun belastingaangiftes te publiceren en een limiet aan het aantal keren dat parlementariërs zich kunnen laten herkiezen.

De nieuwe president Iván Duque steunde de volksraadpleging. Hij noemde corruptie eerder een vorm van „kanker”. Meerdere partijgenoten van de rechtse leider wilden liever via het Congres maatregelen nemen.

Aanhangers van het jakamp zeggen dat de uitslag duidelijk maakt dat kiezers genoeg hebben van schandalen. „We kwamen 5 procent tekort, maar dit heeft de traditionele politieke klasse nerveus gemaakt”, oordeelde een senator.