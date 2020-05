Anticorruptiechef Roemenië wint zaak bij mensenrechtenhof

De Roemeense autoriteiten zijn de fout ingegaan door Laura Kövesi, het voormalige hoofd van de dienst corruptiebestrijding (DNA), in 2018 uit haar ambt te zetten na haar kritiek op justitiële hervormingen die vervolging moeilijker zouden maken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat haar recht op een eerlijk proces en vrijheid van meningsuiting zijn geschonden.

Onder leiding van Kövesi had de DNA sinds 2013 tal van prominente Roemenen, onder wie politici en bestuurders, met succes vervolgd voor corrupte praktijken. De sociaaldemocratische regering eiste haar ontslag, onder meer omdat ze haar boekje te buiten zou zijn gegaan en het imago van het land zou schaden. President Klaus Iohannis weigerde in eerste instantie, maar het constitutioneel hof dwong hem in juli 2018 Kövesi te ontslaan.

Het mensenrechtenhof stelt vast dat zij geen mogelijkheid heeft gekregen haar ontslag bij de rechter op inhoudelijke gronden aan te vechten. Daarnaast is haar recht op vrije meningsuiting geschonden omdat zij opzij werd gezet voor het aan de kaak stellen van misstanden, terwijl het juist haar taak was daartegen op te treden. Haar voortijdige ontslag moet een „verkillend effect” hebben gehad op haar en andere aanklagers en rechters in het debat over justitiële onafhankelijkheid, aldus het hof in Straatsburg.

Kövesi werd vorig jaar verkozen tot eerste hoofdofficier van justitie van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) ondanks tegenwerking van de Roemeense regering. Die kan nog wel in beroep gaan tegen de uitspraak van het hof.