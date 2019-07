Anticorruptiechef Bulgarije weg na terrasrel

Het hoofd van de Bulgaarse anticorruptiecommissie is opgestapt na een rel over zijn appartement. President Roemen Radev had duidelijk gemaakt geen vertrouwen meer te hebben in de corruptiebestrijder Plamen Georgiev.

De functionaris lag onder vuur omdat hij onvolledige informatie zou hebben verstrekt over zijn woonruimte. Georgiev had volgens onderzoekers nagelaten een terras op te geven van 186 vierkante meter. De corruptiebestrijder ontkent iets misdaan te hebben.

De kwestie lag gevoelig omdat meerdere politici, onder wie de minister van Justitie, het veld hebben geruimd na vergelijkbare beschuldigingen. Zij zouden onder de marktprijs appartementen hebben gekocht van dezelfde projectontwikkelaar.

Het parlement van het Oost-Europese land heeft het ontslag van Georgiev geaccepteerd met 120 tegen 3 stemmen.