Een anti-terreuranalist van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst wordt verdacht van het lekken van informatie aan de pers. Hij zou informatie over wapensystemen van een ander land hebben doorgespeeld aan een journalist waar hij een affaire mee had.

De 30-jarige Henry Kyle Frese is woensdag gearresteerd. Het ministerie van Justitie maakte het lekken bekend in documenten die het bij de rechtbank indiende. De doorgespeelde informatie kwam terecht in zeker acht verschillende artikelen.