Annegret Kramp-Karrenbauer nieuwe leider CDU

Annegret Kramp-Karrenbauer is gekozen tot nieuwe partijleider van de Duitse christendemocratische partij CDU. Ze volgt Angela Merkel op die achttien jaar de scepter heeft gezwaaid over de partij.

Kramp-Karrenbauer (56) versloeg in de tweede ronde van de verkiezing Friedrich Merz. In de eerste rond viel Jens Spahn als kandidaat af en haalde niemand een absolute meerderheid.

De nieuwe partijleider was tot vrijdag secretaris-generaal van de partij. Daarvoor was ze premier van de deelstaat Saarland. Als partijleider maakt zij grote kans in de toekomst bondskanselier te worden.

Merkel neemt afscheid: het was een eer