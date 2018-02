Ankara wil andere naam straat ambassade VS

De spanningen tussen Washington en Ankara over het Turkse militaire ingrijpen rond Afrin in Noord-Syrië hebben ook de gemeente Ankara bereikt. Daar is het plan opgevat om de straat waar de Amerikaanse ambassade is, de Afrinstraat te noemen.

De Verenigde Staten behandelen Koerdische milities in het noorden van Syrië als bondgenoten in de strijd tegen Islamitische Staat. De Noord-Syrische YPG wordt ook door de VS militair bijgestaan. Turkije wil de YPG echter om te beginnen in Afrin uitschakelen, omdat het een verlengstuk van de terroristische PKK zou zijn en omdat de Turkse regering vreest dat uit de puinhopen van de Syrische burgeroorlog een grote Koerdische staat langs de Turkse zuidgrens verrijst.

De gemeenteraad van Ankara bespreekt de naamswijziging maandag. De straat heet vooralsnog de Nevzat Tandoganstraat naar de vierde burgemeester en gouverneur van Ankara.