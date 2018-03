Ankara wil actie Duitsland

Turkije wil dat Duitsland meer doet om aanvallen op moskeeën in Duitsland te voorkomen. Ankara liet de Duitse ambassadeur opdraven om hem dat middels een protestbrief mee te delen, aldus Duitse media dinsdag.

Aanleiding zijn diverse aanvallen op islamitische gebedshuizen de afgelopen dagen. De achtergrond daarvan is niet duidelijk maar heeft mogelijk te maken met het Turkse offensief tegen Koerden in het noordwesten van Syrië.

In de ogen van Ankara doet Berlijn te weinig om daders te pakken en nieuwe aanvallen te voorkomen. De Duitse regering zou „gevoeliger” moeten zijn voor het onderwerp, vindt Turkije.

Het is niet duidelijk of de ambassadeur gevraagd is om even langs te komen of officieel is opgeroepen. Dat laatste zou dan een scherpere terechtwijzing zijn.