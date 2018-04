Ankara verwelkomt aanval als afgewogen reactie

De Turkse regering heeft de door de VS geleide aanval op Syrische doelen zaterdag geprezen als een afgewogen reactie op de vermeende gifgasaanval een week eerder. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara laten weten. Turkije steunt radicale soennitische strijders in de oorlog tegen het regime van president Assad.

De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië voerden in de nacht van vrijdag op zaterdag raketaanvallen uit op doelen in Syrië. Ze stellen dat dit een vergelding is voor de gifgasaanval een week geleden in het toen nog door Syrische troepen omsingelde Douma. Damascus en Moskou bestrijden dat er een gifgasaanval plaatsvond en stellen dat het om een propagandastunt van tegenstanders van de Syrische president Assad ging.

De VN heeft onderzoekers naar Syrië gestuurd om na te gaan of er daadwerkelijk een gifgasaanval is geweest. Ze moeten zaterdag aan het werk gaan in Douma.