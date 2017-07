„Angstige nacht” door aardbeving bij Kos

Door een aardbeving tussen de Turkse kust en het Griekse eiland Kos zijn afgelopen nacht twee doden gevallen. Ook raakten zeker 120 mensen gewond. „Ik dacht eerst dat het een nachtmerrie was, maar kort daarna realiseerde ik me dat het echt was”, meldde een Nederlandse toeriste.

De twee doden vielen in een bar in de stad Kos waar het dak instortte. In de stad was veel uitgaanspubliek op de been.

Of er Nederlandse slachtoffers zijn, kon het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagmorgen nog niet zeggen. He ministerie zegt in contact te zijn met de lokale autoriteiten om dat uit te zoeken. Wie familie of vrienden heeft die nu op Kos verblijven en geen contact met hen kan krijgen, kon zich bij het ministerie melden.

De aardbeving, met een kracht van 6,7, veroorzaakte daarnaast overstromingen in de Turkse badplaats Bodrum. Door de kleine vloedgolf als gevolg van de beving liepen gebouwen en straten onder water.

Na de beving gingen veel mensen de straat op. Ook zijn er meldingen van schade aan gebouwen en viel op meerdere plekken de stroom uit. Het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC) waarschuwt mensen via sociale media om lager gelegen gebieden voorlopig te mijden.

Doden op Grieks eiland Kos door aardbeving

Het epicentrum bevond zich in zee op zo’n 10 kilometer ten zuidoosten van Bodrum. Kos en Bodrum zijn populaire vakantiebestemmingen.

Ook Nederlanders weten de plekken goed te vinden. TUI, een van de grootste touroperators in Nederland, meldde vrijdag dat de organisatie ruim 2700 vakantiegangers in Kos heeft zitten. „Onze reisleiders gaan langs de hotels om te kijken hoe het met de gasten is en in welke staat de hotels zich bevinden”, aldus een woordvoerster. In de Turkse badplaatsen Marmaris en Bodrum verblijven ruim 1700 vakantiegangers via TUI.

De christelijke reisorganisatie Beter Uit, die verschillende bestemmingen in Griekenland aanbiedt, heeft geen gasten op Kos zitten. „Gelukkig niet”, zei een woordvoerder vrijdag desgevraagd.

Op sociale media lieten veel Nederlanders vanmorgen weten hoe het met hen was. Zo berichtte de Nederlandse zangeres Petra Berger (51) dat ze in paniek haar hotel uit was gevlucht. „Ik dacht eerst dat het een nachtmerrie was, maar kort daarna realiseerde ik me dat het echt was.” Om 5.00 uur, toen de zon opkwam, zat ze nog steeds met alle hotelgasten buiten, omdat ze nog niet terug het hotel in mochten. „De naschokken zijn nog eng.” De zangeres, die vaak in christelijke kring optreedt, zegt erg bang te zijn geweest. „Dit was de meest angstige nacht die ik ooit heb meegemaakt.”

Presentator Inge de Jager van Omroep Gelderland twitterde vannacht: „Wakker worden door #aardbeving #kos. Deze excursie had ik niet geboekt.”

En ambulanceverpleegkundige Hans van Amersfoort uit Ochten, die met zijn gezin op Kos met vakantie is: „Dat is toch gek wakker worden. Heel het appartement schudt heen en weer.”

Fractievoorzitter Van Woudenberg van het CDA in Delft meldde op Twitter vooral dankbaar te zijn. „Bizarre nacht meegemaakt met aardbeving op Kos. Dankbaar dat we ongedeerd zijn. Gespaard & bewaard zijn. Nog wel naschokken.”