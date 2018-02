Angstige boer slaat alarm om tijger op erf

Een Schotse boer heeft de hulp ingeroepen van gewapende agenten nadat hij een tijger in zijn koeienstal had gezien. Een ietwat bibberige foto van het dier dat rustig in de stal lag, stuurde hij op als bewijs.

De politie rukte met man en macht uit en checkte bij een nabijgelegen wildpark of daar misschien een dier was ontsnapt.

Op het erf van de boer in Hatton bleek de ‘losgebroken tijger’ echter helemaal niet zo gevaarlijk. De politie zag al gauw dat het ging om een levensgrote pluche tijger, die iemand in de stal had achtergelaten.

De politie neemt het incident laconiek op. „Het was een loos alarm gedaan met eerlijke bedoelingen”, zei een woordvoerder tegen de BBC.