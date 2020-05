Angst voor tweede coronagolf na nieuwe besmettingen in Wuhan

In China is de vrees voor een tweede besmettingsgolf van het coronavirus toegenomen nadat in de stad Wuhan nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Dat meldt de South China Morning Post maandag. Wuhan geldt als het epicentrum van de virusuitbraak. Afgelopen weekend raakten ook al mensen besmet in Shulan, een stad in het noordoosten van het land.

In Wuhan zijn zes nieuwe besmettingsgevallen bekendgemaakt. Dat is voor het eerst sinds 8 april, toen de lockdown van de miljoenenstad werd opgeheven. De nieuwe gevallen zaten al in quarantaine.

„Op dit moment staat Wuhan nog steeds onder enorme druk om de pandemie onder controle te krijgen”, laten de lokale autoriteiten weten. „We moeten altijd in gedachten houden dat we zowel de geïmporteerde gevallen als de lokale gevallen onder controle houden, en de heropleving van Covid-19 daarmee op afstand houden.”

Volgens persbureau Reuters wil Wuhan in de hele stad coronatesten uitvoeren voor een periode van tien dagen. Dat zou in een intern document staan, gericht aan alle districtsbesturen in de stad. Die moeten voor dinsdag een gedetailleerd plan presenteren waarin staat op welke manier dit mogelijk moet worden.

De nieuwe besmettingen komen op een moment dat China de economie langzaam weer wil aanzwengelen. Die was in 1992 voor het laatst zo fors gekrompen. In veel grote Chinese steden zitten bioscopen, bars en andere gelegenheden nog op slot. Ook moeten mensen verplicht een mondkapje dragen in het openbaar.

De Verenigde Staten geven China de schuld van de pandemie, omdat het virus daar eind vorig jaar voor het eerst uitbrak. China is boos over de beschuldigingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die het virus voorstelt als een Chinese aanval. De VS zeggen aanwijzingen te hebben dat het virus afkomstig is uit een laboratorium bij Wuhan en dat China veel coronadoden had kunnen voorkomen.