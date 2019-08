Angst voor immigratie oorzaak aanslagen in VS

Een terroristische daad. Zo noemt de FBI de aanslag, zaterdag, in El Paso. Ze staat niet op zichzelf. Rechts-extremisten binden de strijd aan tegen „verrotting van het vaderland.”

In ieder geval is de aanslag in de Texaanse stad El Paso, waarbij zaterdag twintig doden vielen, racistisch gemotiveerd. Over de bedoelingen van de schutter die zaterdagavond, in een tweede schietpartij dit weekend, negen mensen doodschoot in Dayton (Ohio), is nog onduidelijkheid.

Patrick Crusius heeft er geen doekjes om gewonden. Hij ging welbewust naar El Paso om daar „de invasie van latino’s een halt toe te roepen.” El Paso is de stad in het uiterste westen van de staat Texas waar veel Mexicanen wonen en proberen binnen te komen.

In een manifest dat bijna gelijktig met de aanslag op de anonieme internetsite 8chan verscheen, zegt Crusius zich zorgen te maken over de „omvolking” van de VS. Doordat grote groepen immigranten het land binnenstromen zou volgens hem het nationale karakter van Amerika op den duur verdwijnen.

De aanslag in El Paso vertoont grote overrenkomsten met twee andere rechts-extremistische terreurdaden die recent zijn gepleegd. In Christchurch, Nieuw-Zeeland, doodde een man in maart van dit jaar 51 bezoekers van een moskee. Een maand later deed een man een poging om een bloedbad aan te richten in een synagoge in de stad Poway (Californië) waar ruim honderd joden aan het bidden waren. Doordat zijn geweer weigerde, viel er maar één slachtoffer.

De drie aanslagen werden gepleegd door een jongvolwassen, witte man. De daders bezochten vaak rechts-extremistische websites en discussieerden daar mee over de aanpak van het migratieprobleem en de „verbastering van de oorspronkelijke bevolking.” Alle drie kondigden hun daden aan via een manifest op internet. De dader in Christchurch zorgde er zelfs voor dat zijn aanslag live te volgen was via Facebook.

Uit de teksten blijkt dat de daders in meerdere of mindere mate zijn geïnspireerd door een boek van de Franse nationalistische schrijver Renaud Camus uit 2011. Die stelt dat witte beschavingen worden vervangen door niet-westerse als gevolg van immigratie. Via sociale media verspreiden rechts-extremistische groepen deze gedachte. Linkse politici, in de VS de Democraten, zouden welbewust de immigratie stimuleren om een progressieve staat te vestigen. Crusius, die zaterdag de aanslag pleegde, schreef in zijn manifest: „Ik verdedig mijn land tegen deze culturele en etnische vervanging.”

Er zijn aanwijzingen dat dit gedachtgoed zich snel verspreid, ook in de VS. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 330.000 tweets gingen over deze theorie. FBI-directeur Christopher Wray zei vorige week in de Senaat dat de meeste arrestaties op verdenking van terrorisme dit jaar witte nationalisten betreffen. Het probleem voor de autoriteiten is dat zij vaak alleen te werk gaan.

