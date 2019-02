Angst voor geweld houdt scholen Burkina dicht

Bijna 155.000 kinderen, onder wie 46 procent meisjes, gaan momenteel in Burkina Faso niet naar school uit angst voor geweld door jihadisten. Dat heeft de minister van Onderwijs Stanislas Ouaro gezegd. Hij waarschuwde bovendien dat de situatie in het West-Afrikaanse land verslechtert.

Van 1135 scholen zijn de deuren dicht wegens de aanvallen en bedreigingen van islamistische extremisten. „Sommige zijn al een paar weken of maanden gesloten, andere al sinds het begin van het schooljaar”, aldus Ouaro. Ongeveer 5000 leraren zitten thuis.

Jihadisten teisteren Burkina al vier jaar, vooral in het noorden maar steeds vaker ook in het oosten. Er zijn tot dusver zeker driehonderd doden gevallen. Volgens de VN en de regering in Ouagadougou hebben een miljoen mensen dringend humanitaire hulp nodig.