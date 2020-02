Andrew Yang en Michael Bennet verlaten Democratische race

Na afloop van de voorverkiezingen in New Hampshire hebben twee kandidaten de handdoek in de ring gegooid. Ondernemer Andrew Yang en senator Michael Bennet concludeerden dat er voor hen geen mogelijkheid was om de Democratische nominatie te winnen.

De Taiwanees-Amerikaanse Yang begon zijn campagne reeds in 2017 en bouwde een kleine, fanatieke groep van supporters op. Als één van de weinige kandidaten wist hij zich voor vrijwel alle debatten te kwalificeren. Eerder deze week kwam de ondernemer nog in het nieuws vanwege een afwijkend abortusstandpunt binnen de Democratische Partij. Bij de voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire wist Yang echter geen verrassende prestaties neer te zetten.

Michael Bennet voerde één van de meest onopvallende campagnes in het afgelopen jaar. De senator uit Colorado kwam nooit boven de één procent steun in de peilingen. Bennet gaf aan zich te scharen achter de uiteindelijke Democratische winnaar en in 2020 door het hele land campagne te gaan voeren tegen Donald Trump.

Aan de Democratische voorverkiezingen doen nu nog negen kandidaten mee. Naast de bekende Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden, Michael Bloomberg en Pete Buttigieg zijn dat ondernemer Tom Steyer, afgevaardigde Tulsi Gabbard en voormalig gouverneur Deval Patrick.

