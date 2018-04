Andrea Nahles nieuwe voorzitter Duitse SPD

De SPD in Duitsland heeft Andrea Nahles gekozen als nieuwe voorzitter. Het is voor het eerst in de bijna 155-jarige geschiedenis van de sociaaldemocraten dat een vrouw de leiding krijgt.

Bij de stemming in Wiesbaden kreeg de 47-jarige Nahles de steun van 66,35 procent van kiezers. Zij is de opvolgster van Martin Schulz. Die stapte in februari op onder druk van het partijbestuur. In de verkiezingen van september leed de SPD onder leiding van Schulz een grote nederlaag.

In de Duitse media wordt Nahles al omschreven als de ‘Trümmerfrau’. Dat betekent de vrouw die de puinhopen binnen de SPD moet gaan opruimen die onder het leiderschap van Schultz zijn ontstaan. Lange tijd stond ze bekend als een vertegenwoordiger van de linkervleugel van de partij, maar de laatste jaren is ze naar het politieke midden opgeschoven en kiest ze voor een meer pragmatische koers.

Ze werd na de verkiezingen vorig jaar al leider van de SPD in de Duitse Bondsdag en speelde in die hoedanigheid een belangrijke rol in de onderhandelingen voor deelname aan een ‘Grote coalitie’ met de CDU van bondskanselier Angela Merkel. De partijleden gingen in maart van dit jaar na langdurig debat akkoord met hernieuwde toetreding tot de Duitse regering.

Nahles trad in 1988 toe tot de SPD en richtte in 1989 een lokale afdeling van de partij in haar woonplaats Weiler op. In het derde kabinet van Merkel (2013-2017) was ze namens haar partij de minister van Arbeidszaken in Duitsland.