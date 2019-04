Op het Île de la Cité, waar de Notre Dame staat, wonen iets meer dan duizend mensen. Volgens de krant Le Figaro is het stadsbestuur met het toeristisch bureau al bezig om andere hotels te zoeken voor de toeristen die verblijven in één van de vijf hotels op het eiland in de Seine.

Op het eiland staan ook het oudste koninklijk paleis van Parijs, de Conciergerie, en een kapel die in de dertiende eeuw is gebouwd. Het Île de la Cité is ruim 22 hectare groot.