ANC wint verkiezingen Zuid-Afrika

Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) van president Cyril Ramaphosa behoudt na de parlementsverkiezing van woensdag zijn absolute meerderheid in het parlement. Dat blijkt uit de verkiezingsresultaten die zaterdag zijn bekendgemaakt.

De regerende partij behaalde 57,51 procent van de stemmen. De partij kreeg bij de vorige parlementsverkiezing in 2014 nog zo’n 62 procent van de stemmen. Volgens de voorlopige resultaten won het ANC ook in de provincie Gauteng, waar Zuid-Afrika’s grootste stad en handelscentrum Johannesburg en de administratieve hoofdstad Pretoria zich bevinden. Daar kreeg het 50,19 procent van de stemmen.

Het ANC is sinds de overwinning van Nelson Mandela in 1994 doorlopend aan de macht. De partij van de beroemde antiapartheidsactivist zakte de afgelopen kwart eeuw landelijk nooit onder de grens van 60 procent van de stemmen. Dit is nu wel gebeurd. Kiezers morren over corruptieschandalen en de hoge werkloosheid.