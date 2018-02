ANC wil vertrek Zuid-Afrikaanse president Zuma

De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC wil dat president Jacob Zuma opstapt. Partijleider Cyril Ramaphosa moet het land gaan leiden, maakte een hoge partijfunctionaris bekend op een persconferentie.

De gesprekken met de 75-jarige president zijn nog gaande, zei partijfunctionaris Ace Magashule. De door schandalen geplaagde Zuma zou hebben aangestuurd op een overgangsperiode van drie tot zes maanden. Daar kon de partij volgens Magashule niet mee instemmen.

De persconferentie volgde op een marathonvergadering van de partijtop, die dertien uur bijeen kwam over de positie van Zuma. Het ANC heeft de president al geïnformeerd over de uitkomst van die bijeenkomst. Magashule sprak de verwachting uit dat Zuma gehoor geeft aan het verzoek plaats te maken voor Ramaphosa, die naast partijleider ook vicepresident is.