ANC wil dat Zuma snel opstapt

Het dagelijks bestuur van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC wil dat president Jacob Zuma snel opstapt. Het bestuur heeft daarom de partijtop gevraagd het staatshoofd snel tot aftreden te bewegen. De Zuid-Afrikaanse nieuwssite news24 bericht dat een aantal mensen in het ANC-bestuur of het Nationaal Werkcomité, zelfs wil dat Zuma voor de komende ‘ troonrede’, de State of the Nation Adress, van het politieke toneel verdwijnt. Die Zuid-Afrikaanse ‘troonrede’ is al over twee weken.

Zuma ligt onder vuur sinds bekend is dat hij voor omgerekend 12 miljoen euro zijn huis heeft laten opknappen met overheidsgeld. Zijn positie is verder verzwakt door de verkiezing in december van Cyril Ramaphosa tot partijvoorzitter.

Een deel van het ANC vreest dat de partij zware verliezen gaat lijden in de parlementsverkiezingen van 2019 als de impopulaire Zuma treuzelt met zijn vertrek.