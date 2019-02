In de jaarlijkse State of the Union riep Trump op tot samenwerking. RD-buitenlandjournalist Richard Donk analyseerde de toespraak in het programma Uitgelicht!

Ook wordt gesproken over het appel van Trump om het kwetsbare en ongeboren leven te beschermen. Volgens Donk zijn deze uitspraken goed gevallen bij de evangelicalen in de Verenigde Staten. En daarmee was de toespraak ook een aftrap voor de verkiezingen.