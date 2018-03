Analisten gaan los op top Trump-Kim

Datum en tijd moeten nog worden bepaald, en ook stelt Amerika wat voorwaarden, dus het kan nog wel even duren. Maar analisten over de hele wereld komen met scenario’s over hoe de nu al legendarische topontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal verlopen. Krantencommentaren spreken van charmeoffensieven, handreikingen, history-in-the-making. En velen twijfelen: is dit een geniale zet of juist een enorme blunder.

Zo zal Donald Trump zich volgens persbureau Bloomberg enkele ‘hem onbekende’ eigenschappen moeten aanleren: geduld, doorzettingsvermogen, het stellen van heldere doelen en voorwaarden. Het persbureau laat mensen aan het woord die al eerder onderhandelden met Noord-Korea. „Die gesprekken duren ellenlang en zijn eigenlijk vrij pijnlijk. Als je het ene moment denkt dat je een overeenkomst hebt, ben je die de volgende minuut alweer kwijt”, zegt Christopher Hill, voormalig VS-ambassadeur in Zuid-Korea.

Het mysterie dat hangt rond Kim helpt ook al niet op een goede voorbereiding van een topoverleg. Sinds hij aan de macht is, heeft hij nog niet met een ander staatshoofd gesproken. Trump krijgt het advies eens te praten met ex-basketballer/celebrity Dennis Rodman die Kim Jong-un al eerder ontmoette. Volgens Christopher Hill moet Trump het gesprek enorm goed voorbereid ingaan, zeer gestructureerd en met allerlei mogelijke stappen en scenario’s alvast in het hoofd. „Anders komt hij misschien weer naar buiten zonder nou precies te weten wat er is afgesproken.”

The New York Times waarschuwt voor misverstanden en langs-elkaar-heenpraten. Dat Noord-Korea wil praten over ‘denuclearisatie’ zou betekenen dat ook het Amerikaanse wapenarsenaal op tafel komt, maar daar zou Trump vermoedelijk juist niet van uitgaan. Weer anderen vinden het raar dat het overleg verkeerd-om lijkt te gaan: normaal gesproken wordt ieder topoverleg eerst maandenlang door ambtenaren en steeds hogere functionarissen voorbereid, waarna uiteindelijk beide leiders samenkomen. Nu gebeurt dat andersom. Verder zijn er nogal wat zorgen over Trumps „chaotische managementstijl en zijn onvoorspelbare stemmingswisselingen”.

Dennis Rodman heeft overigens al laten weten zijn president graag te willen helpen bij de voorbereidingen op de topontmoeting.