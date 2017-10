Amper problemen door boerkaverbod Oostenrijk

Het boerkaverbod in Oostenrijk, dat zondag van kracht werd, heeft vooralsnog niet gezorgd voor serieuze problemen. De politie deelde op de eerste dag vooral vermaningen uit. Ze controleerde extra op het vliegveld van Wenen op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Daar staat sinds 1 oktober een boete van maximaal 150 euro op. Een woordvoerder vertelde dat op de luchthaven alleen een paar passagiers met een mondkapje zijn aangesproken. Ze deden het vrijwillig af.

Voor het parlementsgebouw in de hoofdstad verzamelden zich in de namiddag enkele tientallen gekostumeerde mensen, die met dier- en clownsmaskers op demonstreerden voor het recht zich te mogen verkleden. „Ik wil een eenhoorn zijn wanneer ik daar zin in heb”, zei een actievoerster gnuivend. Tegen drie betogers die niet snel genoeg hun vermomming afdeden, is aangifte gedaan. 46 anderen kregen een waarschuwing.

In Zell am See, zeer geliefd bij Arabische toeristen, verliep de introductie van nieuwe maatregel vrij geruisloos. Moslima’s die geheel gesluierd over straat willen, vormen sowieso een kleine minderheid. Burgemeester Peter Padourek denkt niet dat het boerkaverbod grote gevolgen zal hebben voor zijn gemeente.