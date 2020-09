Amnesty zet projecten in India stop vanwege blokkade rekening

Amnesty International heeft dinsdag al haar projecten stopgezet in India, nadat bankrekeningen van de mensenrechtenorganisatie bevroren waren door de Indiaanse regering. Volgens Amnesty is dit een vergeldingsactie wegens het publiceren van kritische rapporten over India.

De rekeningen zijn sinds 10 september geblokkeerd. De regering zegt dat zij dit gedaan heeft, omdat Amnesty illegaal buitenlands geld ontving en hiermee wetten overtrad. Amnesty heeft vanwege de blokkade al haar campagnes en onderzoeken stopgezet en zal al haar personeel in India ontslaan.

‘Dit is een schandelijke daad van de Indiase regering, die ons dwingt voorlopig te stoppen met het cruciale mensenrechtenwerk van Amnesty India,’ zegt de Nederlandse Julie Verhaar, waarnemend secretaris-generaal van Amnesty International. De organisatie zoekt nog uit hoe zij de werkzaamheden in het land kan voortzetten.

Het is niet de eerste keer dat Amnesty sancties opgelegd krijgt door de Indiaanse regering. In 2018 werden de rekeningen ook al eens geblokkeerd vanwege dezelfde aantijgingen. Het enige andere land waar Amnesty recent werd opgeheven wegens politieke spanningen is Rusland.