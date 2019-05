Amnesty: weer oorlogsmisdaden in Myanmar

Na recent onderzoek in de noordelijke deelstaat Rakhine in Myanmar, zegt Amnesty International nieuwe bewijzen in handen te hebben van oorlogsmisdaden en andere mensenrechtenschendingen begaan door het leger van Myanmar.

In het nieuwe rapport ’No one can protect us: War crimes and abuses in Myanmar’s Rakhine State’, beschrijft hoe het leger van Myanmar sinds januari van dit jaar burgers doodde en verwondde bij willekeurige aanvallen. De strijdkrachten hebben ook buitengerechtelijke executies en willekeurige arrestaties uitgevoerd en mensen gemarteld en laten verdwijnen, stelt het rapport.

"Nog geen twee jaar na de wereldwijde verontwaardiging over de massaschendingen die begaan zijn tegen de Rohingya-bevolking, begaat het leger van Myanmar weer gruwelijke schendingen tegen etnische groepen in de staat Rakhine,’ zegt Nicholas Bequelin van Amnesty.