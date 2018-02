Amnesty uit kritiek op Nederland

Amnesty International uit stevige kritiek op meerdere EU-lidstaten. „In landen als Polen en Hongarije wordt de rechtstaat steeds verder uitgehold. Maar ook in Frankrijk en Nederland zijn mensenrechten niet langer altijd vanzelfsprekend”, meldt de mensenrechtenorganisatie donderdag bij publicatie van het Jaarboek 2017-2018.

De organisatie richt haar pijlen onder meer op de regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die zou het werk van ngo’s als Amnesty met nieuwe wetgeving „zo goed als onmogelijk” maken. „Zo is er een wetsvoorstel dat eist dat organisaties het kenbaar maken als ze helpen bij wat het regime ‘illegale migratie’ noemt. In feite gaat het om asielzoekers en vluchtelingen”, stelt Amnesty. „Organisaties kunnen enorme boetes krijgen als ze toch voor hen opkomen.”

Polen krijgt eveneens forse kritiek. De nationalistische regering in Warschau ligt al geruime tijd in de clinch met de Europese Commissie en ook Amnesty waarschuwt dat de autoriteiten hun greep op de rechtspraak verstevigen. Ook non-gouvernementele organisaties en de media staan onder druk.

Amnesty wijst onder meer op het gedwongen vertrek of de degradatie van honderden journalisten bij publieke omroepen in Polen. Directeur Eduard Nazarski van de Nederlandse tak van Amnesty roept de Europese Commissie op lidstaten die hun boekje te buiten gaan te houden aan hun mensenrechtenverplichtingen. „Alleen op die manier kan de EU zelf zich internationaal geloofwaardig inzetten voor de mensenrechten.”

De organisatie geeft overigens niet alleen Midden-Europese landen een tik op de vingers. Nederland krijgt kritiek vanwege het terugsturen van asielzoekers naar Afghanistan, ondanks de slechte veiligheidssituatie in dat land. De mensenrechtenorganisatie keert zich ook tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waar Nederlanders zich in maart in een raadgevend referendum over mogen uitspreken.