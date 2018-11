Amnesty ontneemt Aung San Suu Kyi hoge prijs

Amnesty International heeft Aung San Suu Kyi, de regeringsleider van Myanmar, haar hoogste onderscheiding ontnomen. Reden is dat ze „op schaamteloze wijze verraad heeft gepleegd aan de waarden waarvoor ze eens stond”.

„We zijn ontzet dat u geen symbool meer bent van hoop, moed, en het opkomen voor de mensenrechten. Amnesty International kan uw status als ontvanger van de Ambassador of Conscience Award niet meer rechtvaardigen. En daarom trekken we de award met groot verdriet in,” zo schrijft Amnesty’s secretaris-generaal Kumi Naidoo aan Suu Kyi in een toelichting op het besluit.

Amnesty kende haar in 2009 deze onderscheiding toe. Ze zat toen nog onder huisarrest vanwege haar strijd voor democratie en mensenrechten.

Vorige maand ontnam het Canadese parlement Suu Kyi al het honorair staatsburgerschap wegens de wrede vervolging van de Rohingya-minderheid. Critici willen ook dat haar de Nobelprijs voor de Vrede wordt ontnomen, maar dat kan niet volgens de regels van het Nobelcomité.