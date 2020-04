Amnesty: daling executies zet wereldwijd door

Amnesty International heeft ook in 2019 wereldwijd minder executies opgetekend. De mensenrechtenorganisatie telde vorig jaar 657 executies, 5 procent minder dan het jaar ervoor (690). Het cijfer daalt voor het vierde jaar op rij en is het laagste aantal executies in tien jaar tijd, zo staat in het jaarlijkse rapport over de doodstraf.

Een kleine groep van twintig landen is volgens Amnesty verantwoordelijk voor alle executies in de wereld. De vijf landen die de meeste doodstraffen uitvoerden, waren China, Iran (minstens 251), Saudi-Arabië (184), Irak (minstens 100) en Egypte (minstens 32).

Saudi-Arabië vertoonde een duidelijke stijging met 184 executies tegen 149 een jaar eerder. Volgens de mensenrechtenorganisatie wordt de doodstraf ook steeds vaker als een politiek wapen gebruikt tegen dissidenten van de sjiitische minderheid. Zo was er in april vorig jaar een massa-executie van 37 mensen.

Voor China heeft Amnesty geen specifiek cijfer. Het aantal terechtstellingen en doodstraffen is staatsgeheim, maar er wordt aangenomen dat het er jaarlijks duizenden zijn.