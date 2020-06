Amnesty beschuldigt Kroatische grenspolitie van wreedheden

Amnesty International beschuldigt de Kroatische grenspolitie van wreedheden tegen vluchtelingen en migranten. De mensen die de grens met buurland Bosnië oversteken en daarbij worden betrapt, worden zo hard geslagen en geschopt dat ze vaak last hebben van gecompliceerde breuken en ernstige hoofdwonden, aldus de mensenrechtenorganisatie donderdag.

De organisatie citeert uit berichten van zestien Pakistanen en Afghanen die het slachtoffer zijn geworden van mishandeling en uit getuigenissen van artsen in Bosnië die hen hebben behandeld. Tot dusver was al bekend dat mensen die illegaal de grens oversteken, worden mishandeld en naar Bosnië worden teruggestuurd. Amnesty spreekt nu van een massale escalatie van geweld.

Zo maakt de organisatie melding van een jongeman die zich op dit moment alleen nog in een rolstoel kan verplaatsen. Anderen hebben hele ledematen in het gips. Sommige slachtoffers beweerden dat de Kroatische grenspolitie lachend ketchup en mayonaise in hun hoofdwonden had gegoten.

Amnesty confronteerde het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken met de jongste beschuldigingen. Het ministerie heeft nog niet gereageerd, schreef de organisatie. In het verleden heeft Kroatië dergelijke berichten altijd ontkend.

Waarnemers in Zagreb gaan ervan uit dat het EU-land bijzonder hard optreedt tegen illegale vreemdelingen, omdat het al jaren wacht op toelating tot de Schengenzone, waardoor toeristen zonder grenscontroles kunnen reizen. Bosnië en Kroatië liggen op een zijpad van de zogenoemde Balkanroute, waarlangs vluchtelingen en migranten proberen West-Europa te bereiken.