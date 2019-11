Amnestie voor Russische spionnen in Litouwen

De president van Litouwen heeft amnestie verleend aan twee Russen die in de cel zitten wegens spionage. Dat maakt de weg vrij voor een mogelijke spionnenruil met Moskou.

Litouwse rechtbanken veroordeelden de Russen Nikolaj Filiptsjenko en Sergej Mojsejenko in 2017 tot jarenlange gevangenisstraffen. Ze worden mogelijk geruild tegen de Litouwers Jevgeni Matajtis en Aristidas Tamosajtis. Die zijn in 2016 in Rusland veroordeeld wegens spionage.

Bronnen zeggen tegen persbureau BNS dat mogelijk ook de Noor Frode Berg onderdeel kan zijn van een mogelijke spionnenruil. Die zit ook vast in Rusland. De woordvoerder van president Gitanas Nauseda wilde niet in detail treden over het besluit de Russen amnestie te verlenen.