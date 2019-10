‘Amerikanen weg uit belangrijke basis Syrië’

Amerikaanse troepen lijken een belangrijke basis te hebben verlaten in het noorden van Syrië. Een journalist in het gebied zag meer dan zeventig gepantserde voertuigen langs de plaats Tell Tamer rijden. Helikopters escorteerden de wagens, waar in sommige gevallen Amerikaanse vlaggen op waren bevestigd.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op lokale bronnen, meldt dat de basis bij Sarrin wordt ontruimd. Dat zou de grootste Amerikaanse basis in het noorden van het land zijn. Het konvooi vervoerde militair materieel en reed over de snelweg door Tell Tamer richting het oosten.

Het Pentagon meldde een week geleden dat ongeveer duizend manschappen worden teruggetrokken uit Noord-Syrië. Daar ondersteunden de Amerikanen hun Syrisch-Koerdische bondgenoten, die een hoofdrol speelden in de strijd tegen Islamitische Staat.

Trump trok eerder deze maand al onverwachts Amerikaanse troepen terug uit het grensgebied met Turkije. Daarmee maakte hij de weg vrij voor een inval door de Turkse strijdkrachten. Turkije ziet de Syrisch-Koerdische milities als verlengstukken van de PKK. Inmiddels is een wapenstilstand van kracht. Die verloopt over twee dagen.