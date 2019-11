Amerikanen omgekomen bij crash Afghanistan

Twee Amerikaanse militairen zijn om het leven gekomen door een helikoptercrash in Afghanistan. De Taliban zeggen dat ze het toestel uit de lucht hebben geschoten, maar volgens de Amerikaanse strijdkrachten zijn er nog geen aanwijzingen dat sprake was van vijandig vuur.

Het leger heeft niet bekendgemaakt waar het toestel is gecrasht. De opstandelingen beweren dat ze een helikopter onder vuur namen in de provincie Logar, ten zuiden van de hoofdstad Kabul. „De Amerikanen wilden een basis van de mujahideen aanvallen, maar hun helikopter is neergehaald en vloog in brand”, meldt een woordvoerder van de Taliban.

In Afghanistan bevinden zich nog zo’n 13.000 Amerikaanse militairen. De Verenigde Staten vielen het land binnen na de aanslagen van 11 september 2001. De Amerikaanse president Donald Trump heeft er geen geheim van gemaakt dat hij af wil van de Amerikaanse betrokkenheid bij „eindeloze oorlogen”.