Amerikanen mogen niet langer hond en kat eten

Het wordt binnenkort voor alle Amerikanen verboden om honden- en katten te eten. De landbouwcommissie van het Huis van Afgevaardigden komt met een wetsvoorstel dat menselijke consumptie van deze huisdieren strafbaar wordt gesteld.

Het slachten van honden en katten komt in de Verenigde Staten weinig voor en was al verboden in slachthuizen. Maar in sommige Amerikaanse culturen komt het slachten en eten van honden en katten sporadisch nog voor. In slechts een paar Amerikaanse staten waaronder New York, New Jersey en Californië is slacht op dit moment al verboden.

In de nieuwe wet wordt voorgesteld dat de maximumstraf voor overtreding van deze regels een jaar gevangenisstraf zal zijn. Dierenwelzijnsorganisaties ijveren al jaren voor strengere wetten tegen de slacht van huisdieren voor menselijke consumptie. Verwacht wordt dat een meerderheid in het Huis voor de wet zal stemmen.