Amerikanen moeten zakendistrict Harare mijden

De Amerikaanse ambassade in Zimbabwe heeft landgenoten opgeroepen weg te blijven uit het zakendistrict in het centrum van de hoofdstad Harare. De ambassade geeft dit advies naar aanleiding van de onlusten in de Zimbabwaanse hoofdstad woensdag.

Op haar website waarschuwt de ambassade „dat de politieke situatie in Zimbabwe onzeker blijft” en dat Amerikanen daarom alleen naar het zakendistrict moeten gaan als dat echt noodzakelijk is. Amerikanen krijgen het advies daar alleen overdag naartoe gaan, routes te nemen die ze kennen en rekening te houden met controleposten.