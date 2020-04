‘Amerikanen hamsteren ook wapens’

De verkoop van wapens in de Verenigde Staten is in maart sterk gegroeid. Het aantal mensen dat een wapenvergunning aanvroeg steeg met 32 procent ten opzichte van de maand ervoor.

Volgens de FBI hebben meer dan 3,7 miljoen mensen een verklaring van goed gedrag opgevraagd om een vuurwapen te kopen. In februari waren er 2,8 miljoen aanvragers.

Het is in de meer dan twintig jaar dat de cijfers worden bijgehouden de sterkste stijging, bericht de BBC. Die stelt dat Amerikanen mogelijk als gevolg van de coronacrisis ook vuurwapens hamsteren.