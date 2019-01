Amerikanen gedood en gewond in noorden Syrië

Door een explosie in de Syrische plaats Manbij zijn vier Amerikaanse militairen gedood en drie gewond geraakt, meldden de autoriteiten in de VS. Een website die verwant zou zijn aan de terreurbeweging Islamtische Staat (IS) claimt dat deze beweging verantwoordelijk is voor de bomaanslag in Manbij. Bij de aanslag op een patrouille van Amerikanen en Koerden zouden nog twaalf mensen zijn omgekomen.

Het Witte Huis heeft laten weten dat president Trump op de hoogte wordt gehouden van de toestand in Syrië. Trump wil zijn troepen uit Syrië weghalen, omdat IS er volgens hem verslagen is en zijn land er niets meer te zoeken heeft. Zijn recente aankondiging de militairen terug te trekken, heeft tot beroering geleid bij bondgenoten in het Syrische strijdgewoel. Landen van de internationale coalitie tegen IS en de Syrische Koerden reageerden geschokt.

Koerdische milities hebben met hulp van de VS met succes tegen IS gevochten. Ze beheersen nu vrijwel heel Syrië ten oosten van de rivier de Eufraat en een stuk aan de westelijke oever van de rivier rond Manbij. Dat ligt 75 kilometer ten noordoosten van Aleppo en 30 kilometer van de Turkse grens.