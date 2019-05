„Amerikanen dwarsbomen Noordpool-overleg”

Een conferentie van landen rond de Noordpool is uitgedraaid op een meningsverschil over klimaatverandering tussen de Verenigde Staten en andere deelnemers. Diverse betrokkenen stelden dat de Amerikanen weigerden te erkennen dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor het Noordpoolgebied. Daardoor eindigde de zogeheten Arctische Raad voor het eerst sinds de oprichting in 1996 zonder gezamenlijke slotverklaring.

Aan de conferentie in het Finse Rovaniemi namen ministers van Buitenlandse Zaken van acht landen deel: de VS, Canada, Denemarken, IJsland, Noorwegen, Rusland, Zweden en Finland. De Finse minister Timo Soini (Buitenlandse Zaken) liet weten dat de geplande slotverklaring „van tafel” was. Hij benadrukte dat de meeste leden klimaatverandering wel degelijk beschouwen als „fundamentele uitdaging” voor het Noordpoolgebied.

Het Noordpoolijs smelt steeds verder weg door het opwarmende klimaat. De Amerikaanse minister Mike Pompeo verzekerde de raad dat zijn regering „toegewijd is aan de zorg voor het milieu” in het gebied, maar over klimaatverandering zei hij niets.